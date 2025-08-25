أعلن مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أحمد الشرع، سيشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك الشهر القادم.وقال المسؤول، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى الذي يُعقد بين 22 و30 سبتمبر.وزار الشرع العاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وسبق لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن تحدث لأول مرة أمام مجلس الأمن الدولي، بعدما رفع علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.من جهة أخرى، أفصحت مصادر رسمية أن وفداً سورياً رفيع المستوى سيزور بيروت نهاية الأسبوع لمناقشة عدة ملفات مشتركة.وأفادت المصادر بأن الوفد سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين ملفات الحدود، والنازحين، والسجناء السوريين، والمطلوبين الفارّين إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى استجرار الكهرباء من سورية.وشهدت الحدود المتداخلة بين البلدين والتي يمر عبرها العديد من طرق التهريب غير الشرعية، قبل أشهر عدة توترات أمنية واشتباكات. وتعرضت بعض البلدات اللبنانية الحدودية في مارس الماضي لقصف مصدره الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل سبعة مواطنين لبنانيين وجرح 52 آخرين، فيما رد الجيش اللبناني على مصادر النيران.ونفذ عشرات السوريين في السجون اللبنانية عدة احتجاجات، مطالبين بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بلادهم.ومرت العلاقات بين البلدين الجارين بالعديد من التوترات في عهد رئيس النظام السابق بشار الأسد. واستقبل لبنان نحو مليون نازح، إلا أن المئات منهم عادوا خلال الفترة الماضية عقب سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.