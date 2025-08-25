حذر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من أن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة يفاقم المأساة الإنسانية، ويقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأكد أمام الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في جدة، اليوم(الإثنين)، أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى أبشع درجات القمع والإبادة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، في انتهاك صارخ غير مسبوق للقانون الدولي.





ودعا الأمير فيصل المجتمع الدولي إلى ضرورة إنهاء جرائم الاحتلال، ومنع إسرائيل من المضي في سياساتها العدوانية بما فيها محاولات احتلال مدينة غزة، وفرض المشاريع الاستيطانية، مؤكدا أن الانتهاكات المستمرة تعرقل أي مسار للسلام، كما تشعل مزيداً من الاضطرابات إقليمياً، ودولياً.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً دعمها الكامل لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين باعتباره الخيار العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار.

وشدد على أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، والإفلات من العقاب، يقوض أسس الأمن والسلام الدوليين، داعياً الدول التي ما زالت مترددة في إدانة هذه الممارسات إلى مراجعة مواقفها. وأعلن أن عدد الدول التي قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تزايد مستمر، وهو ما يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية.

المساعدات الإنسانية ودعم السلطة الفلسطينية

ودعا الأمير فيصل بن فرحان إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة دون عوائق، ودعم السلطة الفلسطينية في مسار إصلاحها وتثبيت دورها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.