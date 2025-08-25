أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الوفدين السوري والإسرائيلي يحققان تقدماً في محادثات تطوير الاتفاق الأمني الثنائي.وقال الشرع خلال لقاء صحفي، في دمشق،أمس (الأحد)، إن هناك تقدما نحو اتفاقيات ثنائية، مؤكدا أنه «لن يتردد في اتخاذ أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة البلاد».وكشف أن الاتفاق الذي تجري مناقشته يرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي تم تحديده عام 1974.وتحدث الشرع عن أهمية التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط، مشددا على أنه لن يتردد في قبول أي قرار أو الموافقة على أية اتفاقية تحقق مصالح سورية والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.أما في ما يتعلق بلبنان، فقال الرئيس السوري إن «هناك من يريد الاستقواء بسورية الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله»، لكنه أوضح أن السلطة الجديدة بعيدة عن ذلك. وقال: «أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية السورية وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي وهناك من يصوّرنا كإرهابيين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسورية الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك».في غضون ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق المرتقب يتضمن منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو بند تعتبره إسرائيل ذا أهمية إستراتيجية خاصة.ويحظر الاتفاق نشر الأسلحة الإستراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، للحفاظ على حرية الحركة والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.ويتحدث عن إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية والمساعدات الإنسانية المقدمة لها.. ونزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية.ويتضمن الاتفاق وعودا بإعادة بناء سورية بدعم أمريكي ومساعدات عربية، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار.وتشكل مرتفعات الجولان المحتلة نقطة توتر تاريخية بين البلدين منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمنطقة عام 1967.يذكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجرى في 20 أغسطس الجاري محادثات في باريس مع وزير التخطيط الإستراتيجي الإسرائيلي، رون ديرمر.وجاء اللقاء نتيجةً وساطة أمريكية، وناقش الطرفان خلاله التدابير المشتركة لخفض التوتر في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سورية. وجرى التأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لاستئناف اتفاقية عام 1974 بشأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان.ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سورية. وتحتل إسرائيل منذ 1967 هضبة الجولان.