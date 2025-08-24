حذر القيادي في تجمع «رجال الكرامة» ليث البلعوس من خطورة الفصيل العسكري الذي شكله حكمت الهجري بمحافظة السويداء جنوب سورية، معتبراً أنه نسخة من الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن القيادي الدرزي البلعوس قوله إن أبناء السويداء كانوا ينتظرون من الشيخ الهجري أن يطلّ عليهم بموقف جامع يطرح الحلول ويقود الناس نحو برّ الأمان، مبيناً أن الهجري محاط بمجموعة من قادة الفصائل بينهم من عُرف سابقاً بالخطف والسرقة والنهب وابتزاز النساء.

واعتبر أن إعلان الهجري تشكيل فصيل أطلق عليه الحرس الوطني، استنساخ للحرس الثوري الإيراني ويحمل في مضمونه رسالة تنذر بالمزيد من الخراب والدمار، مبيناً أن حركة «رجال الكرامة» لم تكن ضمن الفصائل المعلن عن تشكيلها.

وكان الهجري قد أعلن تشكيل «الحرس الوطني» من فصائل مسلحة، رغم رفض بقية الشخصيات في المنطقة بمن فيهم حمود الحناوي، ويوسف جربوع التي تمسكت بخيار الوحدة ورفض التدخلات الإسرائيلية مراراً.

وأعلن 30 فصيلاً في حساب على «فيسبوك» بحضور الهجري، عن الاندماج التام في «الحرس الوطني» ويعدونه المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة الدرزية، والتزامها المطلق بالمهمات الدفاعية الموكلة إليهم بالتعاون مع القوات الرديفة كافة.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، وتشدد على ضرورة توحيد الصف وتماسك المجتمع السوري بمختلف طوائفه.