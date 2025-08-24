قُبيل زيارة مرتقبة غداً إلى بيروت، وصل المبعوث الأمريكي توم براك اليوم (الأحد) إلى تل أبيب لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت 3 مصادر إسرائيلية وأمريكية أن براك حمل في جعبته طلباً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكبح الضربات الإسرائيلية في لبنان، ورسالة حول المفاوضات مع سورية، مبينة أن براك التقى، عقب وصوله تل أبيب، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس».

ودفعت إدارة الرئيس الأمريكي نحو تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسورية، كخطوة أولى باتجاه تطبيع محتمل للعلاقات في المستقبل. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين فإنه في ضوء الحرب المستمرة في غزة، لدى إسرائيل مصلحة في تهدئة الوضع على حدودها مع سورية ولبنان، والتوصل إلى اتفاقات جديدة مع كلا البلدين.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد التقى الأسبوع الماضي في باريس ديرمر لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

ويترقب اللبنانيون أن يحمل براك الرد الإسرائيلي على التعديلات التي أدخلها الجانب اللبناني على الورقة الأمريكية التي قدمت سابقاً من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين، وحصر السلاح بيد الدولة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال أمس إن بلاده تنتظر رداً إسرائيلياً على المقترح الأمريكي، مؤكداً أن لبنان لم يتبلغ رسمياً بأي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب.