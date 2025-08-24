منع قاضٍ فيدرالي أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب من حرمان 34 مدينة ومقاطعة، بينها بوسطن، وشيكاغو، ودنفر، ولوس أنجلوس، من التمويل الفيدرالي بسبب تبنيها سياسات تحد من التعاون مع سلطات الهجرة، بحسب شبكة «سي إن إن».

وأقر القاضي ويليام أوريك، في المحكمة الجزئية بسان فرانسيسكو، تمديد أمر قضائي تمهيدي سابق يمنع الإدارة من قطع التمويل أو ربطه بشروط تتعلق بالهجرة، معتبراً أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بهذا الشأن يُعد تهديداً قسرياً غير دستوري.

وقال أوريك إن الإدارة لم تقدم أي حجة جديدة سوى الإصرار على أن القرار الأول كان خاطئاً، مشيراً إلى أنها استأنفت القرار بالفعل.

وكان الأمر القضائي الأول قد شمل أكثر من عشر مدن ومقاطعات، من بينها سان فرانسيسكو وبورتلاند وسياتل.

وقد صعّدت إدارة ترمب ضغوطها على ما تُعرف بـ«مدن الملاذ الآمن للمهاجرين»، في إطار سعيها لتنفيذ وعد الرئيس الانتخابي بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

ووجّه ترمب، في أحد أوامره التنفيذية، وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، بوقف التمويل عن تلك الولايات والبلديات، فيما ألزم أمر آخر جميع الوكالات الفيدرالية بضمان ألا تساهم مدفوعاتها للحكومات المحلية في دعم سياسات الهجرة.