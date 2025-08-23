أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم (السبت)، أن بلاده تنتظر رداً إسرائيلياً على المقترح الأمريكي، مؤكداً أن لبنان لم يتبلغ رسمياً بأي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب.

وأوضح الرئيس اللبناني، خلال استقباله عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود، أن لبنان بانتظار ما سيحمله السفير براك ومورغان أورتيغوس من رد إسرائيلي على الورقة المقترحات، مشدداً على أهمية التجديد لقوات «اليونيفيل» في الجنوب، إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.

من جهته، هنّأ عضو الكونغرس الأمريكي، دارين لحود، الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً جهوزية الإدارة الأمريكية لدعم لبنان في مسعاه لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

ولا يزال قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح في يد الدولة يتصدر الاتصالات واللقاءات السياسية في البلاد.

وفي هذا السياق، ناقش أندريه رحال، مستشار الرئيس اللبناني جوزيف عون، مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة نواب حزب الله) النائب محمد رعد، اليوم، الأوضاع السياسية الراهنة ومجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الهدف من الاجتماع هو استكمال التواصل بعد جلسة مجلس الوزراء وقرار حصر السلاح.

وكشفت المصادر أن مستشار الرئيس لم ينقل أي تطمينات إلى «حزب الله»، مشيرة إلى أن الرئاسة اللبنانية، كما سائر الأطراف، تنتظر الرد الإسرائيلي على الملاحظات التي وضعها لبنان ضمن الورقة الأمريكية.