شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للقيام بمهماتها وواجباتها في خدمة المواطنين بما ينعكس على تحسين مستوى معيشتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم الضرورية وتقديم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتخفيض أسعار السلع والخدمات، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي على ضرورة تعزيز وضبط الإيرادات وتحصيلها بكفاءة عالية والالتزام بتوريدها إلى الحساب العام للحكومة، لافتاً إلى دعم الحكومة لقيادة السلطة المحلية وخططها لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطنين في المجالات ذات الأولوية.

وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك قد اطلع من محافظ لحج على أحوال المواطنين وأوضاع المحافظة في الجوانب الخدمية والمعيشية والأمنية والعسكرية، والجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية والتنفيذية للتفاعل مع المتغيرات الأخيرة بما في ذلك ضبط أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع تحسن العملة الوطنية.

واستمع بن بريك من محافظ لحج خلال اتصال هاتفي اليوم السبت إلى تقرير حول مجمل المستجدات في المحافظة بما في ذلك تطورات المنخفض الجوي الذي رافقته أمطار غزيرة وتدفّق للسيول في عدد من المديريات، والجهود المبذولة للحد من الأضرار، والتركيز على حماية المواطنين وفتح الطرقات وتصريف مياه الأمطار.

من جانبه عبر محافظ لحج عن التقدير للجهود التي يبذلها دولة رئيس الوزراء وما تحقق من نجاحات للحكومة والبنك المركزي في تحسين سعر صرف العملة الوطنية وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى التنسيق الجاري مع الوزارات والجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار، وتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات، ومواجهة التغيرات المناخية، وضبط عمليات التهريب.

هذا وكان رئيس الوزراء اليمني قد قطع زيارة غير رسمية للعاصمة الأردنية عمان عائداً اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن للاشراف بنفسه في متابعة الأوضاع في مختلف المحافظات اليمنية في ضوء المستجدات التي تمر بها اليمن، وما تشهده من تحسن في الأوضاع الخدمية والاقتصادية، وما تقتضيه من متابعة استكمال تخفيض أسعار السلع التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الأيام الماضية بما يتناسب مع تحسن سعر الريال اليمني، إلى جانب متابعة أوضاع المحافظات اليمنية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تواجه أمطاراً غزيرة جراء المنخفض الجوي وما يترتب على ذلك من جاهزية لمواجهة التداعيات الناجمة عن غزارة الأمطار وتدفق السيول.