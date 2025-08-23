دخلت الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة من التعقيد، في ظل غياب أي تقدم ملموس نحو مفاوضات سلام مباشرة بين موسكو وكييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف محاولة جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على طاولة واحدة بأنها «أشبه بخلط الزيت بالماء»، في إشارة إلى صعوبة التوصل إلى تفاهمات مشتركة.





موسكو شددت على رفض عقد أي لقاء دون أجندة واضحة ومحددة، بينما اتهمت كييف روسيا بعرقلة أي مسار تفاوضي، مطالبة بفرض عقوبات إضافية إذا لم تُظهر موسكو نية حقيقية لإنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه، دعا حلف الناتو إلى تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، فيما تطالب كييف بتعهدات تعادل المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

ورغم تأكيد ترمب أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لفرص السلام، فإن الشروط الروسية الصارمة ورفض أوكرانيا تقديم تنازلات يجعلان أي مفاوضات مباشرة مؤجلة إلى إشعار آخر، وسط مشهد دولي ضبابي لا يوحي بانفراجة قريبة.