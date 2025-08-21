وسط تقارير عن تراجع ماسك عن فكرة إنشاء الحزب، دعا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى البقاء مخلصاً للحزب الجمهوري لجعل أمريكا عظيمة مجدداً.

وحذر فانس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إيلون ماسك من تشكيل حزب سياسي ثالث، قائلاً: «الملياردير قد يمارس نفوذاً أكبر من خلال البقاء مخلصاً للحزب الجمهوري لنجعل أمريكا، التي يقودها الرئيس دونالد ترمب، عظيمة مجدداً».

وأضاف: «نصيحتي لماسك هي محاولة إصلاح الحزب الجمهوري، حاول أن تدفعه بطريقتك الخاصة، خالفني الرأي كما تشاء، واختلف مع رئيس الولايات المتحدة، لكن لا تتظاهر بأنك قادر على إحداث فرق كبير مع حزب ثالث».

وأشار إلى أن «ماسك سيُحدث فرقاً أكبر بكثير إذا ظل مخلصاً للحزب الجمهوري الذي يقوده الرئيس ترمب، وإذا كانت لديه خلافات فعليه التعبير عنها من الداخل وليس من الخارج»، معتبراً أن «مُضي ماسك قُدماً في تأسيس حزب ثالث سيكون خطأً فادحاً، وحجتي لك هي، سواءً أعجبك ذلك أم لا، أن أقصى اليسار يُنظر إليه الآن على أنه في صف اليمين الأمريكي».

ولفت إلى أن «ماسك يؤمن بالقانون والنظام، ويؤمن بإغلاق الحدود، والنمو الاقتصادي والازدهار، ويؤمن بصنع الأشياء في الولايات المتحدة، فكرة أن يعود ماسك إلى كونه في الوسط، حيث يُحبه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء، لن يحدث، يُنظر إليه على أنه في صف اليمين الأمريكي».

ونفى نائب الرئيس أي حديث مع ماسك أو أي مانح آخر بشأن ترشحه المحتمل للرئاسة عام 2028.

وأعلن ماسك، في يوليو الماضي، تأسيس «حزب أمريكا»، بعد يوم من توجيهه سؤالاً لمتابعيه على منصة «إكس» عمّا إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، بعد تعمق خلافه مع الرئيس دونالد ترمب، على خلفية إقرار قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق، المعروف باسم «القانون الكبير والجميل».