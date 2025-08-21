أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، استعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزاً في لبنان منذ نحو سنة، بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر.

ولم يكشف مكتب نتنياهو عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجاز أبو حسين، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية قولها إنه يجري التحقيق في ملابسات اعتقاله.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم يُفرج عن أحد مقابل الإفراج عنه، مبينة أنه جرت مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر، وتم نقل أبو حسين اليوم، إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية، موضحة أنه وبعد التحقيق معه وإجراء فحص طبي أولي، نُقل أبو حسين من قِبل الجيش الإسرائيلي لإجراء فحوصات شاملة في المستشفى، وبعد ذلك سيلتقي بعائلته.

وكان متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قد أعلن في فبراير الماضي، عن فقدان أبو حسين صالح، من سكان قرية الرمانة شمال الأراضي المحتلة.

وكان الموفد الأمريكي توم براك قد وصل إلى بيروت أمس، وأعلن أن الحكومة اللبنانية أقدمت على الخطوة الأولى فيما يتعلّق بقرار نزع سلاح حزب الله، ويتعين على إسرائيل الآن القيام بخطوة موازية.