حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطة إسرائيل توسيع الحرب في قطاع غزة، بعدما أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطط احتلال المدينة.وقال ماكرون بعد اتصال هاتفي مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إن الهجوم الذي تجهز له إسرائيل في غزة سيؤدي إلى كارثة. وشدد على أن احتلال مدينة غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة. وأعلن الرئيس الفرنسي أن فرنسا سترأس مع السعودية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق اليوم، أوامر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط، وتمديد مهمة 20 ألفاً آخرين.ووافق كاتس، مساء أمس (الثلاثاء)، على خطة الاستيلاء على مدينة غزة، ضمن العملية التي أطلق عليها «عربات جدعون 2».من جانبه، أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم (الأربعاء)، على تعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على جدران السجون، لإجبار الأسرى الفلسطينيين على مشاهدتها.وكشف مقطع فيديو متداول، «بن غفير» خلال زيارته أحد السجون الإسرائيلية وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مردداً: «هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم».وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحامه زنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002 في سجن ريمون وتهديده بقوله: «من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا». وفجرت هذه الخطوة إدانات واسعة وسط مخاوف على حياة البرغوثي الذي ظهر في التسجيل في وضع صحي متدهور.وبحسب معلومات أوردها نادي الأسير، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس الجاري، بينهم 49 أسيرة، و450 طفلاً، و2378 معتقلاً يصنفون «مقاتلين غير شرعيين».وأسفرت حرب التقتيل والإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023 عن مقتل 62064 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين. ودمرت أكثر من 80% من القطاع المحاصر، الذي كان يسكنه قبل الحرب نحو 2.3 مليون فلسطيني، ودمرت العديد من المباني، من بينها منازل ومدارس ومساجد.