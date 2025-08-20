أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس (الثلاثاء) أن اللقاء الذي جرى بين الوزير أسعد الشيباني ووفد إسرائيلي ليل أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان لوزارة الخارجية تأكيدها أن اللقاء تركز على النقاشات حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974، مبينة أن هذه النقاشات تجرى بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وكان الوزير الشيباني التقى في عمّان في الـ12 من الشهر الجاري نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية توم براك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار سورية وسيادتها وأمنها الإقليمي، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية-أردنية-أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.

وكان موقع «آكسيوس» قد ذكر أن اللقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي إلى سورية توم براك، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وذكرت مصادر إسرائيلية لموقع «آكسيوس» أن الطرفين كانا يعتزمان الاتفاق على فرض الأمن في جنوب سورية ووقف إطلاق النار، وبحسب الموقع فإن إدارة ترمب تحاول التوسط بين إسرائيل وسورية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء ممر إنساني من إسرائيل إلى مدينة السويداء جنوب سورية، لتقديم المساعدات.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله في اللحظة الأخيرة، وستكون هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يلتقي فيها ديرمر والشيباني برعاية أمريكية، بعد ما يقرب من 25 عاماً من انقطاع دبلوماسي شبه كامل بين البلدين.