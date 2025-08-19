وجه رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك اليوم (الثلاثاء) قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، بسرعة التعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من مديريات المحافظة جراء المنخفض الجوي.

وشدد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس على ضرورة رصد الأضرار والتعامل معها وتكثيف الجهود الميدانية ومعالجة الاحتياجات العاجلة أولاً بأول وفي مقدمتها الأضرار البشرية وضمان استمرار الخدمات الأساسية وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية وتصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه الجهود.

وشدد بن بريك على ضرورة التركيز في المقام الأول على حماية المواطنين، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وشهدت محافظة عدن أمس سيولاً اجتاحت عدداً من المديريات وتسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات بما فيها السيارات والمحلات التجارية والمنازل. وبحسب سكان محليين فإن الأمطار هطلت بكثافة منذ الساعة الثانية والنصف فجراً، وسط تحذيرات من توسع رقعة المنخفض خلال الساعات القادمة ليشمل مناطق أوسع من المحافظة.

وتسببت الأمطار في انقطاع خط الجسر الرابط بين مديريتي خورمكسر والمنصورة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعذّر هبوط رحلتَي الخطوط الجوية اليمنية القادمتين من القاهرة، وتم تحويل مسارهما إلى جيبوتي.

ولم تقتصر الأمطار على محافظة عدن وحدها، بل أيضاً محافظات أبين ولحج وحضرموت وتعز وصنعاء ومحافظات أخرى.