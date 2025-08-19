أكد مسؤولان نيجيريان اليوم (الثلاثاء) مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً وإصابة آخرين جراء اقتحام مسلحين مسجداً في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا أثناء صلاة الفجر.

وذكر سكان أن مسلحين أطلقوا النار داخل مسجد حوالى الساعة 4:00 فجراً بتوقيت غرينتش في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي، مبينين أن العملية حدثت أثناء صلاة الفجر.

وتشهد مناطق وسط نيجيريا هجمات مماثلة بشكل متكرر، وتزايدت وتيرتها الفترات الأخيرة، بعد أن تراجع الأمن بسبب نشاط الجماعات الإرهابية، ورغم تنفيذ الجيش والقوات الأمنية عمليات عسكرية مضادة بانتظام، إلا أنهم لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في احتواء موجات العنف المتزايد في المنطقة.

وكان هجوم مسلح قد وقع الشهر الماضي على مجتمع محلي في ولاية بينو النيجيرية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 102 شخص، وفقاً لما صرح به مسؤولون محليون وشهود عيان.

وأفادت المصادر أن الهجوم استهدف قرية يليواتا في منطقة غوما الحكومية بولاية بينو، مبينة أن الهجوم تسبب أيضاً بإصابة نحو 100 آخرين.