أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء) أن البيت الأبيض يتطلع إلى عقد اجتماع ثلاثي محتمل بين ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بودابست.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن المسؤول قوله: بوتين اقترح على ترمب لقاء زيلينسكي في موسكو، لكن كييف رفضت ويستعد جهاز الخدمة السرية الأمريكي لانعقاد القمة في الدولة الواقعة بوسط أوروبا، وتبدو العاصمة المجرية الخيار الأول للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا إلى أن تكون مدينة جنيف مكان انعقاد القمة المحتملة التي تجمع بوتين وزيلينسكي، موضحاً لمحطة «إل سي آي» أن هذه ليست مجرّد فرضية بل هي إرادة جماعية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون بلداً محايداً، قائلاً: «أنا أؤيّد جنيف، أو حتّى أيّ بلد آخر».

ويقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي سيتولى رئاسة فريق عمل لوضع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مجموعة عمل أمريكية أوروبية أوكرانية لتقديم ضمانات لكييف، وبحسب موقع «آكسيوس» فإن من المتوقع أن يعمل مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدة دول أوروبية في الأيام القادمة على إعداد اقتراح مفصّل لضمانات الأمن لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أجرى محادثات ثنائية مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ثم انضم إليهما القادة الأوروبيون، ووصفها ترمب بالمثمرة للغاية.