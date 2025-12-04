حذر الأستاذ المساعد في قسم علم التشريح والمورفولوجيا بجامعة بيروغوف الطبية الدكتور فياتشسلاف أرتيشيف من العواقب الصحية الناجمة عن ارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة، موضحا أن هذه العادات قد تؤثر بشكل مباشر على الدورة الدموية والجهاز الهضمي.

وذكر الدكتور أن ارتداء الجوارب الضيقة يزيد من خطر اضطراب تدفق الدم في الساقين، كما أن الأربطة المطاطية الضيقة في السراويل قد تسبب مشكلات هضمية عند الضغط على البطن.

وأشار إلى أن الأحذية والملابس الضيقة قد تؤدي إلى شعور بالخدر، أو الوخز، أو برودة في الأطراف، نتيجة خلل في تدفق الدم. ونبّه إلى أهمية الانتباه لأي إحساس بالضغط أو الانزعاج عند اختيار الملابس، لتفادي هذه المضاعفات.

كما لفت إلى أن السراويل الضيقة، خصوصا المصنوعة من الجينز أو المزودة بحزام مشدود، قد تسبب ضغطا على منطقة البطن، ما يفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم أو الانتفاخ.

وفي ما يتعلق بالملابس الداخلية، أوضح الدكتور أن الضغط على الوركين أو الخصر الناتج عن ضيقها قد يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وتورم، سواء لدى الرجال أو النساء.

وأشار أيضا إلى أن ارتداء حمالات صدر غير مناسبة قد يتسبب في تهيج الجلد، والضغط على الأوعية الدموية، وإجهاد عضلات الظهر، ويحدّ من حرية الحركة، ما يؤثر سلبا في صحة المرأة العامة.