كشف الفنان المصري أحمد فهمي، عن كواليس طلاقه من إحدى زوجاته، مشيرًا إلى أن فنانة شهيرة كانت طرفًا غير مباشر في إنهاء العلاقة، بعدما تسببت تصرفاتها في تعميق أزمة بينه وبين زوجته آنذاك.

وقال فهمي، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية: «الانفصال لم يكن مرتبطًا بالكامل بتدخل هذه الفنانة»، مؤكدًا أن العلاقات الزوجية القوية لا تتأثر بمحاولات الإفساد الخارجية، بينما «العلاقات الهشة تكون أكثر عرضة للانهيار».

وأضاف طلبت من زوجتي السابقة عدم القيام بتصرف معين، إلا أنها خالفت رغبتي ونفذت الأمر دون علمي، ما دفعني لاتخاذ قرار الانفصال بهدوء، مع الحفاظ على علاقة الصداقة بيننا حتى اليوم.

وعن صعوبة الطلاق بشكل عام، أكد بأنه ليس خطوة سهلة على الإطلاق، قائلًا: «جلسة الطلاق نفسها مؤلمة ومليانة طاقة سلبية، حتى لو القرار جواك من فترة، وأنا دايمًا بحذّر أصحابي من التسرع في إنهاء الزواج».