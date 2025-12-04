أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، لـ«عكاظ»، أن النسخة الخامسة من مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة تشهد توسعًا نوعيًا يعكس التطور المتسارع في المشهد الفلسفي السعودي، وإيمان الهيئة بدعم الباحثين والمفكرين وتعزيز حضور الفلسفة في المملكة والعالم.

وأوضح الواصل أن المؤتمر الذي انطلق اليوم في مكتبة الملك فهد الوطنية يحمل عنوان «الفلسفة بين الشرق والغرب: المفاهيم، والأصول، والتأثيرات المتبادلة»، وهو عنوان يُجسّد الرغبة في توفير منصة حوارية ثرية تناقش مفهومي الفلسفة الشرقية والغربية، وتستعرض أوجه التشابه والاختلاف بينهما، مضيفًا: «لا نهدف إلى البحث عن إجابات قطعية، بل إلى خلق مساحة للحوار البنّاء وتبادل الرؤى الفكرية بين مختلف المدارس الفلسفية».

وأشار إلى أن المؤتمر استقبل أكثر من 212 مقترحًا بحثيًا من داخل المملكة وخارجها، اختير منها 22 بحثًا للمناقشة ضمن جلسات المؤتمر، ما يعكس المكانة العلمية المتنامية للمؤتمر وارتفاع مستوى المشاركة الدولية فيه.

وبيّن الواصل أن النسخة الحالية تركّز على الشراكات المؤسسية لتعزيز استدامة المبادرات الفلسفية، حيث يشارك أكثر من 15 شريكًا في جلسات المؤتمر وفعالياته، إضافة إلى شركات ومؤسسات تقدم عروضًا نوعية خلال أيام المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في دعم استمرارية الحراك الفلسفي الوطني.

كما سلط الواصل الضوء على برنامج «فلاسفة الغد» المخصص للأطفال، الذي يقدم أنشطة تفاعلية تحفّز التفكير النقدي، وتمنح الطفل فرصة لاكتشاف أدوات الفلسفة بشكل مبسّط، مؤكداً أن الاستثمار في الجيل الجديد هو المسار الأهم لضمان مستقبل الفلسفة في المملكة.

واختتم الواصل حديثه قائلاً: «نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى ترسيخ مكانة الرياض كمركز للحوار الفلسفي عالميًا، وكمحطة تلتقي فيها التجارب الفكرية من الشرق والغرب في فضاء واحد».