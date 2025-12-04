أعلن باحثون في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، وبالتعاون مع جامعة نورثويسترن، عن تطوير علاج غير تدخلّي باستخدام قطرات أنف نانوية، قادرة على توصيل جزيئات محفزة للمناعة مباشرة إلى الدماغ لمحاربة الورم الأرومي الدبقي، أحد أخطر أنواع سرطان الدماغ.

في التجارب التي نُشرت في دورية علمية رائدة، استخدم الفريق ما يُعرف بـSpherical Nucleic Acids (جسيمات نووية كروية)، جزيئات نانوية ذات نواة ذهبية مغطاة بحمض نووي يُبرمج لتنشيط مسار مناعي داخل الدماغ يُعرف بـSTING pathway، وهو المسار نفسه الذي يُشغّل الاستجابة المناعية عند اكتشاف خلايا غريبة.

الميزة الأساسية، بحسب الباحثين، أن هذه القطرات تدخل من خلال الأنف، فتسلك المسار العصبي المباشر نحو الدماغ، متجاوزة الحاجز الدموي الدماغي الذي غالباً يمنع الأدوية من الوصول إلى الأنسجة الدماغية.

عند وصول الجسيمات إلى الدماغ، حفّزت استجابة مناعية قوية ضد الورم؛ وخلال تجارب على فئران مصابة بالورم الأرومي الدبقي، أشارت النتائج إلى أنه في بعض الحالات، بعد جرعة أو اثنتين من القطرات، تمت إزالة الورم تماماً مع تنشيط خلايا المناعة محلياً دون انتشار التأثير ضاراً في باقي الجسم.

هذا المنحى العلاجِي غير التداخلي يُعَدّ ثورة محتملة في علاج أورام الدماغ، لأن السبل التقليدية، الجراحة، الإشعاع، الكيميائي، غالباً ما تفشل في استئصال الورم كاملاً، وتتعرض لأنسجة دماغ سليمة، أو لا تستطيع اختراق الحاجز الدموي الدماغي بفعالية كافية.

الباحثون يؤكدون أن هذه الطريقة — ببساطتها (مثل بخاخ أنف) — تمثل تحوّلاً جذرياً، خصوصاً مع قدرة القطرة على تحويل ما يُعرف بورم «بارد» (لا يثير المناعة) إلى ورم «ساخن» (يُستهدف من الجهاز المناعي).

مع ذلك، حتى الآن النتائج إيجابية في تجارب ما قبل السريرية (الفئران). لا يزال أمام العلماء وقت طويل قبل أن يُتاح العلاج للبشر، لأن هناك حاجة لتقييم الأمان طويل الأمد، إمكانية التوسع الإنتاجي، وفعالية مع مختلف أنواع الورم ومراحله.