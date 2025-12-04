عُقدت أمس (الأربعاء) المؤتمرات الصحفية قبل انطلاق مباريات كأس الخليج تحت 23 سنة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من الرابع وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري.



حيث كانت البداية مع مدربي منتخبات المجموعة الأولى التي تجمع كلاً من قطر والسعودية والبحرين والكويت، ثم المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات المجموعة الثانية التي تضم العراق والإمارات وعمان واليمن.



وأشاد الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب منتخبنا الوطني السعودي بإقامة البطولة لهذه الفئة السنية المهمة، وأضاف أن كل المنتخبات في المجموعة تريد الفوز ونحن نطمح أن نقدم أداءً جيداً لأن شعار المنتخبات الوطنية يعطي حماساً للاعبين، مشيداً بالتنظيم المميز في ظل وجود ملاعب رائعة.



مضيفاً: «هدفنا التطوير وهناك بعض اللاعبين لعبوا في كأس العالم للناشئين والمنافسة صعبة كونها تجمع بين منتخبات قوية، وأن الهدف هو تكوين رافد مهم للمنتخب الأول، لاسيما وأننا قدمنا أكثر من 7 لاعبين في سنة واحدة بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب الأول إيرفي رينارد، وكما قلت، البطولة مهمة ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا».



كما تحدث البرتغالي إليديو ڤالي مدرب منتخب قطر الأولمبي قائلاً: «البطولة تعني لنا الكثير وسنحاول الفوز في كل المباريات، لاسيما أن قطر مستضيفة البطولة، وفريقنا متطور ولاعبونا مستعدون للمنافسات ويدخلون المباريات بهدف الفوز».



مضيفاً: «المنتخبات الأخرى قوية ونحن نعرفها جيداً كوننا جمعتنا مع بعضهم مباريات في المنافسات السابقة، وهي مهمة صعبة ونخوض البطولة بكل قوة، لاسيما وهي محطة إعدادية مهمة قبل خوض منافسات نهائيات كأس آسيا في السعودية العام القادم».