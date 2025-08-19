قبل أيام من الإفراج المفترض عنه بعد 5 سنوات من توقيفه حُكم، اليوم (الثلاثاء)، على صحفي معروف في مجال مكافحة الفساد في كردستان العراق، بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر إضافية لإدانته بتهمة «تهديد» ضابط في السجن. وأفاد محامون وناشطون أكراد أن مناوشات اندلعت داخل وخارج قاعة المحكمة في مدينة أربيل بين قوات الأمن وأقارب ومؤيدي الصحفي شيروان شيرواني الذي كان رئيساً لتحرير مجلة باشور الشهرية سابقاً، المعروف بتحقيقاته حول الفساد في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.



وقال المحامي محمد عبدالله: القضاء أصدر اليوم حكماً بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر بحقّ موكلي بتهمة تهديد ضابط عسكري مسؤول عن السجناء، وذلك قبيل الإفراج المفترض عنه في 9 سبتمبر؛ تنفيذاً لحكم صدر بحقه قبل عامين، موضحاً أن الضابط اتهم شيرواني بتهديده هو وعائلته، خلال نقله من قاعة إلى أخرى في السجن في أربيل.

وأوضح فريق الدفاع المؤلف من 6 محامين أنهم سيستأنفون الحكم في القضية التي اعتبروها سياسية وليست قانونية، مؤكدين أن هناك تدخلات من خارج المحكمة بهدف إبقاء (شيرواني) بالسجن.

وأشار عبدالله إلى أنه شاهد خارج قاعة المحكمة أشخاصاً بلباس مدني يهاجمون ناشطين وأقارب (شيرواني) وبعض النواب بمقبض المسدس، مخلفين لديهم جروحاً صغيرة وكدمات.

وكانت السلطات في السليمانية، ثاني أكبر مدن كردستان، قد أوقفت الأسبوع الماضي زعيم حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة، شاسوار عبدالواحد.