لم يَخْلُ المؤتمر الصحفي للرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض مساء اليوم (الإثنين) من الطرافة والانتقام معاً.

وأحرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصحفي الذي سأله في زيارته السابقة للبيت الأبيض في فبراير الماضي عن سبب عدم ارتدائه البدلة، فخلال المؤتمر الصحفي ظهر زيلينسكي مرتدياً جاكيتاً أسود، الأمر الذي دفع الصحفي ذاته للثناء على مظهر الرئيس الأوكراني الأنيق الذي أيده فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال إنه أخبر زيلينسكي عن أناقته في هذه المرة، إلا أن زيلينسكي استغل الموقف ليقول للصحفي: «بدلتك هي البدلة نفسها التي لبستها في المؤتمر الماضي».

وكان لقاء ترمب وزيلينسكي في فبراير الماضي قد ساده التوتر، ومن ضمن الأسئلة التي طُرحت على الرئيس الأوكراني سبب عدم ارتدائه بدلة رسمية، وقال الصحفي حينها:«لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في بلادك وترفض ارتداء بدلة، هل تملك بدلة؟ كثير من الأمريكيين يرون أن هذا تصرف غير محترم تجاه مكانتك»، لكن زيلينسكي رد حينها ساخراً بأنه سيرتدي «الزي الرسمي» بعد انتهاء الحرب.