بحضور عدد من قادة الدول الأوروبية، يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، اليوم (الإثنين)، في مسعى جديد للتوصل إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.ويتخوف المراقبون أن تنعكس أجواء اللقاء السابق بين الرئيسين في المكتب البيضاوي والذي ساده التوتر على الاجتماع المرتقب اليوم.وفي هذا السياق، طرح حساب Real America’s Voice على منصة (X) إكس سؤالًا: «هل سيرتدي زيلينسكي بدلة؟». وردت النائبة جورجيا مارغوري تايلور غرين مازحة: «هل يمكن المراهنة على هذا؟»، وأضافت: «أتوقع بشدة أنه سيرتدي البدلة».وشارك العديد من مستخدمي منصة إكس في التعليقات، وقال أحدهم: «زيلينسكي من الأفضل أن يرتدي بدلة وربطة عنق! وأحذية أنيقة أيضاً!».وأضاف آخر: «وصل زيلينسكي إلى واشنطن ويقضي الليلة في بيت الضيافة... آمل أن يتذكر آدابه ويرتدي بدلة غدا». وتساءل آخر: «هل سيرتدي زيلينسكي بدلة هذه المرة؟».وكان أحد الصحفيين سأل زيلينسكي في لقاء شهر فبراير الماضي: لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في بلادك وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟.ورد زيلينسكي حينئذ ساخراً بأنه سيرتدي «الزي الرسمي» بعد انتهاء الحرب.ورجحت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن يختار الرئيس الأوكراني مظهرا أكثر رسمية.وتوقعت المصممة الأوكرانية إلفيرا غاسانوفا، ألا يظهر زيلينسكي مرتديا قميص بولو. أعتقد أنه سيختار بدلة عسكرية سوداء أو قميصا عسكريا مع بنطال - وربما سترة.ورجحت أن يختار «مظهرا أكثر جدية - وإن كان أقل رمزية»، بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب ملابسه غير الرسمية في اللقاء السابق. وأضافت، بعد الجدل الأخير حول عدم ارتداء زيلينسكي، من المرجح أن يتعامل مع هذا الأمر بطريقة مختلفة.وأعلنت غاسانوفا أنها صممت سابقا ملابس لكل من زيلينسكي والسيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا. وقالت: أرسلنا قطعا متنوعة إلى مكتب الرئيس، من قمصان فيشيفانكا وقمصان بولو إلى البدلات.