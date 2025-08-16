أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إن بلاده ترغب في حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مشيراً إلى أن زيارته إلى ألاسكا كانت مفيدة للغاية، وجاءت في الوقت المناسب.

وقال بوتين، خلال اجتماع في الكرملين بشأن نتائج قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في ألاسكا: «روسيا تحترم الموقف الأمريكي وترغب أيضاً في حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية»، واصفاً المحادثات مع ترمب بأنها كانت بنّاءة واتسمت بالصدق.

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة تدركان أن حوارهما سيواجه معارضة من قبل العديد من القوى، ولكن الإرادة موجودة. مشيراً إلى أن «الشيء الرئيسي هو أن هناك إرادة، بالطبع، ستعارض العديد من القوى الحوار، ومن المهم العمل بشكل منهجي».

وأطلع الرئيس الروسي قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في أنكوريج، موضحاً أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساساً للتسوية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية قائلاً: «ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريباً، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية».

ولفت إلى أنه لم يُجرِ مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة، مشدداً بالقول: أكرر مرة أخرى، أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء ودقة مرة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق اليوم، إن اللقاء الذي جرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا كان ناجحاً للغاية.

وشدّد ترمب على أن الجميع متفق على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو التوجّه مباشرة لاتفاقية سلام تنهي الحرب عوضاً عن اتفاق لوقف إطلاق النار قد لا يصمد طويلاً في بعض الأحيان.