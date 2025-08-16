فيما تمسك قادة الدول الأوروبية بضرورة منح أوكرانيا ضمانات أمنية للدفاع عن سيادتها، أفصح مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة اقترحت على الجانب الأوكراني ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن من دون الانضمام إليه.ونقلت وسائل إعلام غربية عن المصدر أنه بعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، عرض الجانب الأمريكي على كييف إحدى الضمانات الأمنية التي تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف «الناتو». ورجح المصدر أن تكون هذه الضمانة جرى الاتفاق عليها بين الرئيسين ترمب وبوتين خلال قمة ألاسكا.يذكر أن المادة الخامسة من معاهدة الأطلسي تعد حجر الزاوية، إذ تنص على مبدأ الدفاع الجماعي، أي أن الهجوم على أي دولة عضو يُعتبر هجوماً على جميع الدول الأعضاء.وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم أنه اتفق مع القادة الأوروبيين وبوتين وزيلينسكي على أن إرساء اتفاق سلام بين كييف وموسكو أفضل من وقف إطلاق نار بين الجانبين لا يصمد طويلاً.ورحب الاتحاد الأوروبي بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء الحرب، إلا أن قادة أوروبا شددوا على ضرورة تقديم ضمانات قوية لكييف بغية الدفاع عن نفسها. واعتبروا في بيان أنه لا يمكن منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي.وتتمسك روسيا بضرورة معالجة جذور المشكلة مع أوكرانيا، وترفض توسع حلف شمال الأطلسي في محيطها باعتباره يشكل تهديداً لأمنها الاستراتيجي.