بعد لقاء استمر لمدة ساعتين و45 دقيقة في «قمة تاريخية»، عقدت أمس (الجمعة)، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في ألاسكا، أعلن بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب، أن المحادثات مع ترمب في ألاسكا تؤسس لتطبيع العلاقات مع واشنطن، مبيناً أن اللقاء تم في أجواء من الاحترام المتبادل.

وصرح بوتين بأن المحادثات القادمة ستعقد في موسكو، وذلك عقب «القمة التاريخية» التي جمعت الزعيمين في ألاسكا.

كما أضاف بوتين: «أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترمب»، مؤكداً ضرورة «تخطي مرحلة المواجهة مع أمريكا إلى الحوار».

وقال بوتين خلال كلمته في قمة ألاسكا إنه لم تُعقد أي قمم بين البلدين منذ عدة سنوات، وإن العلاقات الثنائية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وأشار بوتين إلى التوصل لـ«تفاهم» مع ترمب خلال قمتهما في ألاسكا، قائلاً إنه قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وأوضح الرئيس الروسي أن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد، مشيراً إلى أنه شرح للرئيس الأمريكي الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع كييف.

وأضاف بوتين: «أتفق مع ترمب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا»، مبيناً أن هناك رغبة حقيقية من الرئيس الأمريكي لحل النزاع مع كييف.

وتابع بوتين: «مهتمون بكل صدق بإنهاء الأزمة مع كييف»، مضيفاً: «على أوكرانيا وأوروبا عدم عرقلة التقدم المحرز عبر الاستفزازات والمؤامرات».

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يتوصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بشأن القضية «الأهم على الأرجح» في اجتماعهما، لكن هناك فرصة جيدة للغاية لتحقيق ذلك، واصفاً اجتماعه مع بوتين بأنه مثمر جداً.

وقال ترمب: «حققنا تقدماً كبيراً اليوم مع روسيا، ولطالما كانت علاقتي مع بوتين رائعة». وتابع ترمب: «اتفقنا بشأن الكثير من النقاط. هناك بعض النقاط القليلة الباقية فحسب. بعضها ليس بالأهمية الكبيرة. لكن لدينا فرصة جيدة للغاية للتوصل لاتفاق»

كما صرح ترمب في كلمة مختصرة في المؤتمر الصحافي: «نريد أن نتجاوز الخلافات مع روسيا وفي طريقنا لحل معظم القضايا». وأضاف ترمب: «سأطلع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والقادة الأوروبيين على نتائج اجتماع ألاسكا».

وأشار ترمب إلى أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب مع أوكرانيا ووقف إسالة الدماء. وفي نهاية المؤتمر الصحافي، خاطب ترمب بوتين بالقول: «سأتواصل معك مرة ثانية قريباً». ليرد بوتين بالقول: «المحادثات القادمة في موسكو».

وأعلن الكرملين أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في ألاسكا قد انتهت. وأنها سارت على نحو جيد للغاية.

كما صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، عقب اجتماع ترمب وبوتين، أن الأجواء ممتازة.

من جهة أخرى، قال السفير الروسي في واشنطن ألكسندر دارشييف إن محادثات ترمب وبوتين كانت عملية وتهدف لتحقيق نتائج، مشيراً إلى أن استعادة الحركة الجوية بين البلدين ضمن المناقشات بين موسكو وواشنطن. ويجري إعداد كافة الوثائق لاستعادة الرحلات الجوية والأمر قيد المناقشة.

ووصف البيت الأبيض، القمة بين ترمب وبوتين، بأنها تاريخية، فيما ذكرت وكالة «تاس» الروسية أن لقاء الزعيمين يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب.