اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب المستعرة بين بلاده وروسيا منذ العام 2022.وقال زيلينسكي في بيان مقتضب، اليوم (الجمعة)، إن قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين حيوية وتفتح الطريق نحو السلام العادل، وعقد مناقشة ثلاثية جوهرية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. وأضاف أن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة من أجل إقناع روسيا بإنهاء الحرب.وكان الرئيس الأمريكي أبدى مجدداً إعجابه ببوتين من على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ألاسكا، وقال إنه «رجل ذكي جداً.. ونكن الاحترام لبعضنا البعض».وأعرب عن استعداده لمناقشة استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين في حال تحقيق تقدم بشأن أوكرانيا.واستبعد ترمب إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه رجح تقديم ضمانات أمنية أمريكية لها بالتعاون مع أوروبا.وألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية حصول تبادل للأراضي بين الروس والأوكرانيين لاحقاً، إلا أنه أكد أن الأمر متروك للجانب الأوكراني.يذكر أن قمة ألاسكا ستكون أول لقاء مباشر من نوعه بين الرئيسين الأمريكي والروسي منذ شن بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.ويحمل اللقاء الذي من المقرر أن ينطلق في الساعة 1130 صباحا (1930 بتوقيت غرينتش) في قاعدة إلمندورف- ديتشاردسون العسكرية في أنكوراج أهمية بالغة بالنسبة لكييف وموسكو، فضلاً عن واشنطن وقادة الدول الأوروبية.