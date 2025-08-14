تتجه الأنظار إلى ولاية ألاسكا حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مرتقبة ينتظر أن تحسم مسار الحرب في أوكرانيا. المباحثات تأتي وسط ترقّب دولي وتأكيد من ترمب أن مسألة تقسيم الأراضي الأوكرانية ليست مطروحة للنقاش، فيما تدرس واشنطن تقديم ضمانات أمنية لكييف خارج إطار حلف الناتو، وسط تحذيرات أمريكية من عواقب وخيمة إذا تعطّل مسار السلام.





القمة قد تفتح الباب أمام لقاء ثانٍ يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ظل تمسك باريس بمشاركة أوكرانيا في أي مفاوضات سلام، وإصرار برلين على رفض أي تغيير للحدود بالقوة. وفي المقابل، شدد ترمب على أن مصير الأراضي الأوكرانية يقرره زيلينسكي نفسه، في إشارة إلى أن القرار النهائي لن يُفرض من الخارج، بينما تبدي موسكو تمسكها بشروط بوتين لوقف إطلاق النار.

من جانبها، ترفض كييف أي انسحاب من أراضيها أو التخلي عن حقها في الانضمام إلى الناتو، معتبرة أن أي تسوية يجب أن تراعي سيادتها الكاملة. وبينما تتباين مواقف الأطراف، يرى مراقبون أن قمة ألاسكا قد تكون محطة مفصلية إما لفتح نافذة أمل نحو السلام أو للدفع بالأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيداً.