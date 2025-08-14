كشفت أكثر من 100 منظمة غير حكومية اليوم (الخميس)، أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة نشرت اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلاً: إن هذه المنظمات غير مخوّلة بتسليم المساعدات.

وأشارت الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، إلى أن 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات رفضت في شهر يوليو وحده.

من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أنها امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها للإعلان الإسرائيلي، موضحة أن الأردن يرفض تماماً الخطة الاستيطانية الإسرائيلية بوصفها اعتداء «على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن اليوم إقرار خطط لإقامة مستوطنات جديدة في إطار مشروع «E1» الذي يهدف لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال إنها ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وقال الوزير اليميني المتطرف: هذه الخطة ستدفن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.