فيما تتوجه الأنظار نحو ولاية ألاسكا التي ستشهد غداً (الجمعة) قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعرضت مدينتان غربي روسيا اليوم (الخميس) لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مباني سكنية ومصفاة نفط مما أدى إلى إصابة 16 شخصاً وإلحاق أضرار مادية.

وأوضح القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف أن 13 شخصاً على الأقل أُصيبوا، بينهم حالتان خطيرتان، جراء سقوط طائرة مسيّرة على مبنى سكني في مدينة روستوف، فيما أكد حاكم مدينة بيلجورود، القريبة من الحدود مع أوكرانيا إصابة 3 مدنيين في هجوم مماثل.

وأظهر فيديو طائرة مسيّرة وهي تصطدم بسيارة في وسط المدينة، وبحسب حاكم منطقة فولجوجراد، فإن حطام طائرات تسبب في اندلاع حريق بمصفاة نفط، جاء الهجوم بعد إعلان روسي أمس تحقيق تقدم في شرق أوكرانيا.

في الوقت ذاته، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن الهجوم تسبب في أضرار وحريق واسع النطاق في منطقة المنشأة الواقعة في إقليم بريانسك الروسي، قرب الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس، مبيناً أن انفجارات سُمعت في منطقة التخزين وفي مواقع المضخات الرئيسية والاحتياطية.

وأفاد حاكم إقليم بريانسك، ألكسندر بوجوماز بأن حريقاً اندلع في منشأة وقود بمنطقة أونيتشا نتيجة هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيّرات، مشيراً إلى أن الحريق تم إخماده، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام غربية عن باحثين أمريكيين ومصدر أمني غربي قولهم إن روسيا في طريقها لاختبار صاروخ «كروز» جديد يعمل بالطاقة النووية، مؤكدين أن روسيا تجهز لاختبار صاروخ بمنطقة «بوريفيستنك» هذا الأسبوع.