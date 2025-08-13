وسط تحركات لعقد لقاءات بين القادة الفلسطينيين، التقى وفد حركة حماس في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، رئيس المخابرات العامة المصرية، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصدراً في الحكومة أكد أن حماس أبدت لرئيس المخابرات المصرية حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، مثمنة جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة. وقال المصدر: مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة، تمهيداً لإنهاء الحرب.

وتجري القاهرة لقاءات تشاورية مع حركة فتح والقيادة الفلسطينية بشأن الوضع في غزة والخيارات الممكنة لتوحيد الموقف الفلسطيني، وبحسب مصادر مصرية فإن القاهرة على تواصل مع السعودية والإمارات والأردن بشأن الوضع في غزة.

من جهة أخرى ندّدت وزارة الخارجية القطرية بتصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، وعدتها امتداداً لنهج الغطرسة.

وأضافت الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»: تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ«رؤية إسرائيل الكبرى». وعدتها امتداداً لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير صادق اليوم على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة، وذلك خلال اجتماع بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة وقادة من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) وأجهزة أخرى.