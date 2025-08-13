أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء)، أن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا يجب أن يكون الموضوع الرئيسي للاجتماع المقرر عقده الجمعة في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي الذي لن يحضر الاجتماع: «نأمل أن يكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو وقف إطلاق النار. وقف إطلاق نار فوري»، مشدداً في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة فرض العقوبات وتعزيزها إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار في ألاسكا.

وقال: «لقد أبلغت الرئيس الأمريكي وجميع زملائنا الأوروبيين بأن بوتين يخادع، ويحاول الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع أجزاء الجبهة الأوكرانية»، مشيراً إلى أن روسيا تحاول إظهار قدرتها على احتلال كامل أراضي أوكرانيا.

وأبدى زيلينسكي رغبته في عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بترمب وبوتين، مؤكداً أن أية محادثات بشأن أوكرانيا يجب ألا تستثني كييف.

من جهته، شدد المستشار الألماني على ضرورة مشاركة أوكرانيا في المفاوضات خلال الاجتماعات القادمة التي تلي قمة ترمب وبوتين الجمعة في ألاسكا.

وأعلن ميرتس، بعد المؤتمر الذي عُقد عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي، والذي شارك فيه قادة أوروبيون، إضافة إلى الرئيس الأوكراني الذي حضر إلى برلين لهذه المناسبة، أن وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف يجب أن يأتي أولاً حتى تتم أية مفاوضات بالترتيب الصحيح.

وقال المستشار الألماني إن الزعماء الأوروبيين حثوا الرئيس الأمريكي على العمل من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، بما يحمي المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية، مضيفاً: أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي، لكن الاعتراف القانوني بالسيطرة الروسية ليس محل نقاش.

وأضاف: إذا سعت الولايات المتحدة الآن نحو تحقيق السلام في أوكرانيا بما يضمن المصالح الأوروبية والأوكرانية، فيمكنها الاعتماد على دعمنا الكامل في هذا المسعى.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد المحادثة مع ترمب أن واشنطن ترغب في التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي من مقر إقامته الصيفي في قلعة بريغانسون، وإلى جانبه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا الرئيس الأوكراني، مشيراً إلى أنه لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حالياً.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية لأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» عززوا موقفهم المشترك بشأن أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على منصة «إكس» بعد حضور اجتماع عبر الإنترنت مع ترمب: أجرينا مكالمة جيدة للغاية، مبينة أن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عززوا اليوم الأسس المشتركة، فيما يتعلق بأوكرانيا. سنواصل التنسيق الوثيق، لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاماً عادلاً ودائماً.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن الزعماء الأوروبيين والرئيسين الأمريكي والأوكراني متحدون في عزمهم على إنهاء الحرب على أوكرانيا. مضيفاً: «الكرة الآن في ملعب روسيا».

وعبّر روته عن تقديره لقيادة الرئيس ترمب وتنسيقه الوثيق مع حلفائه قبل اجتماعه مع بوتين.