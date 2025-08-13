أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ستتيح مناقشة جميع القضايا العالقة بين البلدين، بما فيها الأزمة الأوكرانية.ونقلت وكالة الأنباء «تاس» عن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي فاديف قوله خلال إحاطة صحفية، اليوم (الأربعاء): إن القمة الأمريكية الروسية «ستسمح للزعيمين بالتركيز على مناقشة جميع القضايا المتراكمة، بدءاً من الأزمة الأوكرانية وصولاً إلى العقبات التي تعترض إقامة حوار ثنائي طبيعي وفعال، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان السلام والاستقرار الدوليين».وأفاد بأن موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير، وهو الموقف الذي حدده بوتين في يونيو العام الماضي. وأعلن أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيشارك في قمة ألاسكا.من جانبها، اعتبرت الخارجية الروسية أن الجهود التي يبذلها القادة الأوروبيون للتشاور مع واشنطن، قبل القمة المرتقبة، «غير مهمة سياسياً وعملياً». وأكد المتحدث أن قرار الغرب بالتوسع في حلف الشمال الأطلسي ومحاولة ضم أوكرانيا كان أحد أسباب الأزمة.ولفت إلى أن موسكو لم تتلق بعد رداً رسمياً على المبادرة، التي طرحها خلال مفاوضات إسطنبول في يوليو، لتشكيل ثلاث مجموعات عمل للتفاوض بشأن القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية.وحذّرت الخارجية من أن رفع أذربيجان المحتمل للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كييف، قد «يعيق التوصل إلى تسوية سلمية وسيفاقم الوضع على الأرض».