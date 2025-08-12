تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم (الثلاثاء) بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات بالسويداء من أي طرف، مؤكداً أن الدروز جزء أصيل من سورية، ولهم مكانتهم التاريخية والوطنية.

وقال الشيباني: نرفض بشكل قاطع إقصاء الدروز أو تهميشهم، مبيناً أن الحكومة السورية على استعداد دائم لإرسال المساعدات للسويداء ودعم المبادرات التي تهدف إلى إعادة الخدمات، وتعزيز المصالحة، وردم الفجوة مع الدولة.

وكتب الشيباني عقب حضوره اجتماعاً أردنياً سورياً أمريكياً مشتركاً على حسابه في «إكس»: «نؤكد التزامنا بحماية أهلنا في السويداء من جميع المكونات، الدروز والبدو والمسيحيين، ونشدد على ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة كانت». وأوضح وزير الخارجية السوري أن المساءلة هي الطريق الأمثل نحو دولة القانون والعدالة، مشدداً بالقول: نؤمن بأن مستقبل سورية يُبنى فقط بالحوار والعدالة واحترام التعددية والمصالحة الوطنية الشاملة لجميع السوريين دون تمييز.

وكان الأردن قد استضاف اليوم اجتماعاً أردنياً سورياً أمريكياً مشتركاً، لبحث الأوضاع في سورية، وسبل دعم عملية إعادة بناء سورية على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها، وتلبي طموحات شعبها، وتحفظ حقوق كل السوريين.

واتفق وزير الخارجية السوري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص توم براك على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لمساندة الحكومة السورية في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء التي شهدت أخيراً مواجهات مسلحة.

وأكد المجتمعون قي بيان أن محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من سورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سورية الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سورية.