أعلنت الخارجية السورية الاتفاق على «تشكيل مجموعة عمل مع الأردن والولايات المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار في السويداء.وعقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي لدمشق توم برّاك، اجتماعاً في عمان، اليوم (الثلاثاء). ويعد هذا الاجتماع الثاني خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول استضافه الأردن في 19 يوليو الماضي. وأفادت وزارة الخارجية الأردنية عبر منشور على حسابها بمنصة «إكس»، بأن الاجتماع يضم أيضاً ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.وأضافت أن اللقاء بحث الأوضاع في سورية، وسبل دعم عملية إعادة بناء سورية على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق، وتحفظ حقوق كل السوريين.وأوضحت أن اللقاء يأتي استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سورية وحل الأزمة.في غضون ذلك، عقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالاً للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، في خطوة أعقبت إعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس.وقال مصدر كردي إن اللقاء عقد مساء الإثنين، بطلب من الحكومة السورية بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مضيفاً أن النقاشات تركزت على إيجاد صيغة مناسبة لا مركزية، دون تحديد جدول زمني لتطبيقها. ولفت المصدر إلى أن النقاشات استهدفت التأكيد على استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية سورية وبإشراف دولي. واتفق الطرفان على أن لا مكان للخيار العسكري.وأكد مصدر حكومي سوري انعقاد اللقاء بين أحمد والشيباني، من دون تفاصيل أخرى.وكان يفترض أن يلتقي الطرفان في باريس منتصف الشهر الجاري، بناء على اتفاق عقده وزيرا خارجية سورية وفرنسا والمبعوث الأمريكي إلى دمشق، إثر لقاء في باريس أواخر الشهر الماضي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق ثنائي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في 10 مارس برعاية أمريكية.لكن الحكومة السورية أعلنت أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، بعد مؤتمر الإدارة الذاتية الموسع في الحسكة، الذي اعتبرته دمشق "ضربة" لجهود التفاوض الجارية.وكان من المقرر أن يبحث اجتماع باريس آلية دمج قوات قسد (البالغ عددها نحو 100 ألف عنصر) مع قوى الأمن الداخلي في إطار وزارة الدفاع السورية.