دعت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن أعلنت مصادر طبية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر 2023.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر طبية قولها إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 227 فلسطينياً، من بينهم 103 أطفال.ووصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنها «كارثة تلطخ سمعة العالم وتستدعي تحركاً عاجلاً طال انتظاره».وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يواجهون خطراً شديداً، وأن أكثر من ثلث السكان أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية، مؤكداً أن تلبية الاحتياجات الغذائية تتطلب ما يزيد على 62 ألف طن شهرياً، بينما لا تزال الكميات المسموح بإدخالها أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لبقاء نحو مليوني شخص على قيد الحياة.وأضاف «أوتشا» أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، الأحد، من إدخال بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أُفرغت قبل وصولها إلى وجهتها.وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية تسمح بإدخال نحو 150 ألف لتر من الوقود يومياً، وهو أقل بكثير من المطلوب لضمان استمرار العمليات المنقذة للحياة.وأكدت تقارير أن أكثر من نصف سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، في وقت حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن 1.5% فقط من الأراضي الزراعية في القطاع لا تزال صالحة، في مؤشر على انهيار شبه كامل للنظام الغذائي المحلي.وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، وفاة 5 فلسطينيين، من بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.يذكر أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية. وتغلق السلطات الإسرائيلية منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.وسبق أن حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن نحو واحد من كل 5 أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاداً.