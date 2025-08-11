توقع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أن تضطر روسيا وأوكرانيا إلى تبادل بعض الأراضي لإنهاء الحرب، إلا أنه شدد على أن ذلك لن يحدث من دون «ضمانات أمنية».وقال العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا في مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC News أمس (الأحد): «أريد أن أكون صريحاً معكم، أوكرانيا لن تطرد كل الروس، وروسيا لن تصل إلى كييف، وبالتالي سيكون هناك تبادل لبعض الأراضي في النهاية».وسبق أن رفضت كييف هذا الطرح، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده «لن تمنح أرضها للمحتلين». وكان الرئيس ترمب قال إنه «سيكون هناك تبادل لبعض الأراضي بما يعود بالنفع على الجانبين».وأكد جراهام أن أي تبادل للأراضي لن يحدث إلا «بعد حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية تحول دون تكرار روسيا لذلك مرة أخرى». وأضاف: «يجب أن نخبر بوتين بما سيحدث إذا فعل ذلك للمرة الثالثة». وسُئل عما إذا كان من الصواب أن يعقد ترمب قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، سعياً للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، فأجاب بأنه «لا يرى مشكلة في ذلك الاجتماع»، معرباً عن أمله أن يشارك زيلينسكي في اللقاء.وقال: «لا يمكن إنهاء الحرب من دون حوار، وآمل أن يكون زيلينسكي جزءاً من العملية، وسأترك هذا الأمر للبيت الأبيض».وأعلنت «NBC News» في وقت سابق أن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى الاجتماع. وقال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتيكر: «أعتقد بالتأكيد أن ذلك ممكن». وأضاف: «لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لا يوافق عليه جميع الأطراف المعنية»، مؤكداً أنه «لن تُمنح أي أجزاء أو مناطق كبيرة لم تُنتزع أو تُكسب في ميدان القتال».وأعلنت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة وكسانا ماركاروفا أن زيلينسكي سيكون مستعداً للسفر إلى ألاسكا. وأضافت: «لقد أثبتنا أنه مستعد للتواجد في أي مكان من أجل دفع أجندة السلام. وإذا اقتضت الحاجة، فسيكون حاضراً في الاجتماعات».ورفضت ماركاروفا فكرة «المناطق العازلة»، ووصفتها بأنها «فكرة قديمة»، مشيرة إلى أن خطوط المواجهة في الحرب تمثل «الخط الفاصل بين الخير والشر».بدوره، رأى الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته، في مقابلة مع شبكة ABC، أن أوكرانيا يجب أن تكون طرفاً في أي خطوات لإنهاء الحرب. وأعرب عن أمله أن يكون لقاء الجمعة خطوة مهمة في هذا المسار، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى أوكرانيا على طاولة المفاوضات، المسألة ستتعلق بالأراضي، وبالطبع بضمانات أمنية، ولكن أيضاً بضرورة الإقرار بأن أوكرانيا هي التي تحدد مستقبلها بنفسها».وأكد روته أنه لا ينبغي تقييد حجم القوات الأوكرانية أو وجود قوات «الناتو» على «الجبهة الشرقية» في دول مثل لاتفيا وإستونيا وفنلندا.