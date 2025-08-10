شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما على رئيس حكومته الاحتلال بنيامين نتنياهو. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله: «فقدتُ ثقتي بأن رئيس الوزراء قادرٌ ويريد أن يُفضي إلى قرار في غزة، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتحقيق النصر».وأضاف: «دفعنا ثمنًا باهظًا خلال 22 شهرًا من الحرب، لكننا، حققنا إنجازات عظيمة في جميع ساحات القتال. حزب الله وسورية وإيران وأعداء آخرون، هددونا لسنوات وخططوا لهجوم واسع، هُزموا».وقال «في غزة، قضينا على معظم قادة حماس وجزءًا مهمًا من بنيتها التحتية العدائية.. لكن العمل لم ينتهِ بعد، ولم تتحقق أهداف الحرب بالكامل بعد».ولفت الوزير الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، كان يعمل بشكل مكثف مع نتنياهو «على خطوة دراماتيكية لتحقيق النصر في غزة»، ووصفها بأنها «خطوة ستدمر قدراتها العسكرية والمدنية وتضع عليها ضغوطًا غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين».وأوضح أنه على مدى أسابيع، بدا أن نتنياهو يدعم الخطة، وقال إنه «ناقش تفاصيلها معي، وأعرب عن سعيه لاتخاذ قرار، وعن نيته المضي قدمًا هذه المرة. لكن للأسف، تراجع عن موقفه».واعتبر سموتريتش أن «نتنياهو والحكومة استسلموا لضعفهم، وقرروا تكرار نفس الشيء، والشروع في خطوة عسكرية ليس هدفها اتخاذ قرار، بل الضغط على حماس لدفعها إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح المختطفين، مع التأكيد بوضوح على أنه إذا وافقت حماس على الاتفاق، فسنوافق أيضًا على التوقف مجددًا، والانسحاب مجددًا، والسماح لها بالتعافي وإعادة التسلح.. وهكذا دواليك». وقال إنه «ليس هكذا تُتخذ القرارات، هكذا لن يعود المختطفون، ليس هكذا تُربح الحرب».وأقر الكابينت الأسبوع الماضي خطة نتنياهو للسيطرة الكاملة على مدينة غزة.