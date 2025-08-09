في أول تصريح من نوعه تصدره الهند بعد أسوأ نزاع عسكري لها منذ عقود مع جارتها باكستان، أعلن قائد القوات الجوية الهندية اليوم (السبت)، أن بلاده أسقطت 5 طائرات مقاتلة باكستانية وطائرة عسكرية أخرى، خلال اشتباكات وقعت في مايو الماضي، وهو ما نفاه وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، ووصفه بالكذبة.

قال قائد سلاح الجو الهندي المارشال إيه.بي سينج، خلال فعالية أقيمت بمدينة بنجالور جنوب الهند: إن معظم الطائرات الباكستانية جرى إسقاطها بواسطة نظام صواريخ أرض-جو روسي الصنع من طراز S-400 تملكه الهند، مضيفاً: بيانات التتبع الإلكتروني تؤكد تنفيذ هذه الضربات. وشدد بالقول: «لدينا ما لا يقل عن 5 مقاتلات على الأقل تأكد إسقاطها، وطائرة واحدة كبيرة»، مبيناً أن الطائرة الكبيرة التي يمكن أن تكون طائرة استطلاع أُسقطت من مسافة 300 كيلومتر. وأشار إلى أن «هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط أرض-جو مسجلة على الإطلاق»، ما أثار تصفيق الحشد الذي ضم ضباطاً في القوات الجوية، وبعضاً من قدامى المحاربين ومسؤولين حكوميين.

ولم يذكر سينج نوع الطائرات المقاتلة التي أُسقطت، لكنه أكد أن القصف الجوي أصاب أيضاً طائرة استطلاع أخرى وبضع مقاتلات من طراز F-16 كانت موجودة في حظائر الطائرات في قاعدتين جويتين في جنوب شرق باكستان.

وأقرت الهند بأنها فقدت عدداً غير محدد من المقاتلات الجوية خلال الاشتباكات مع باكستان، مشددة في الوقت ذاته على أن النزاع لم يقترب أبداً من حافة الحرب النووية.

بالمقابل، اتهم وزير الدفاع الباكستاني الهند في منشور على «إكس» بعدم الصدق، مشدداً بالقول: «إذا كانت الحقيقة محل شك، فليفتح كلا الجانبين مخزونات طائراتهما للتحقيق المستقل، رغم أننا نشتبه في أن ذلك سيكشف الواقع الذي تسعى الهند لإخفائه».