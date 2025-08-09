دان وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا بشدة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة للسيطرة على مدينة غزة، مؤكدين التزامهم بمسار تفاوضي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين.وحذّر الوزراء في بيان، أمس (الجمعة)، من أن قرار الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعريض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، إلى جانب زيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.ودعا وزراء خارجية الدول الخمس المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار يُمكّن من تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق وفورية دون عوائق، في ظل أسوأ سيناريوهات المجاعة التي تلوح في الأفق في غزة.ووصف الوزراء الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ«الكارثي»، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي اعتمدته أخيراً، لضمان استمرار هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية في عملها الأساسي بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة.وأكد وزراء الخارجية أن الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة والضفة الغربية تهدد بانتهاك القانون الدولي الإنساني، مشددين على أن أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.وأكد وزراء خارجية هذه الدول التزامهم «بتنفيذ حل الدولتين المتفاوض عليه، باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش كل من الإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب في سلام وأمن وكرامة».ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة ستوسع العمليات العسكرية رغم تزايد الانتقادات لإسرائيل في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.ويجتمع مجلس الأمن الدولي، الأحد، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.وينعقد الاجتماع المقرر عند الساعة 10 صباحاً (2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.