أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن طريق الإصلاح في لبنان صعب، إلا أنه قد بدأ، مؤكدا ضرورة «ربط لبنان بمحيطه الإقليمي».وأكد عون في كلمة له خلال «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع»، اليوم (الجمعة): «بات من الضروري أن نعيد ربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون حاضراً في المشاريع الإقليمية». ولفت إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكات جديدة، ليس فقط بيننا، لكن أيضاً مع إخوتنا العرب وأصدقائنا في كل العالم.وتحدث الرئيس اللبناني عن تحولات كبرى تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة، لافتا إلى استثمارات عملاقة في مجالات جديدة، مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.وقال عون إن لبنان يمتلك رأس مال بشرياً مبدعاً ومؤهلاً، مضيفاً أن شبابه، إن تم إعطاؤه الفرصة، يمكن أن يكون جزءًا أساسياً من هذا التحول، لذا نريد العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس فقط في الخارج، بل أيضاً داخل لبنان.وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان اليوم، ليس بحاجة إلى دعم مالي بل إلى شراكة حقيقية، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الطريق صعب، لكن الإصلاح بدأ. نحن نعمل بإصرار على مجموعة من الإصلاحات والقوانين، بعضها بات قانوناً وبدأ تطبيقه، وبعضها على طريق الإقرار. كما أن هناك ملفات لا تزال قيد الإعداد والنقاش.وتحدث عن القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية، وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ورفع السرية المصرفية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استقلالية القضاء، وغيرها من الإصلاحات البنيوية، التي تهدف لإيجاد بيئة شفافة ومستقرة وآمنة تحمي المستثمر وتعيد الثقة بلبنان.