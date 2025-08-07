طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) بمشاركة أوروبا في عملية السلام بين بلاده وروسيا، موضحاً أن كييف ستكون على النهج نفسه في أي اجتماع.

وقال زيلينسكي خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: «يجب أن تشارك أوروبا في عملية السلام مع روسيا»، مضيفاً: «أوكرانيا لا تخشى الاجتماعات، وتتوقع نفس النهج الشجاع من الجانب الروسي».

بدوره، قال متحدث باسم المستشار الألماني في بيان إن ميرتس اتصل بالرئيس الأوكراني لمناقشة التطورات بعد لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، مضيفاً: «اتفق الطرفان على الحفاظ على التواصل الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة».

وأكد ميرتس لزيلينسكي استمرار دعمه، رغم أن الجانبين لم يتحدثا عن أي تفاصيل جديدة حول اللقاءات التي يتوقع أن تجرى منتصف الأسبوع القادم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في الوقت ذاته، قال زيلينسكي إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي والرئيس الألباني، كلاً على حده، وأطلعهم على نتائج اتصالاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال زيلينسكي: «أطلعت الرئيس الألباني بإيجاز على الوضع على الجبهة وعلى الصعيد الدبلوماسي، ونعمل مع جميع شركائنا لإنهاء هذه الحرب ووقف المجازر في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «ناقشنا الاستعدادات لاجتماعات في أهم المحافل الدولية، وستكون هذه اجتماعات خاصة مع الشركاء، سنبذل قصارى جهدنا لحماية شعبنا».

ولفت إلى أنه أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهة نظر أوكرانيا بشأن محادثات أمس مع الرئيس ترمب والأوروبيين، موضحاً أنهم ينسقون مواقفهم.

وشدد زيلينسكي على ضرورة وجود رؤية أوروبية مشتركة بشأن القضايا الأمنية الرئيسية لأوروبا، سواء الآن أو على المدى البعيد، مؤكداً ضرورة أن يتم الوصول إلى وقف إطلاق نار حقيقي وبلاده مستعدة لذلك.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه لم يصدر أي رد فعل علني واضح من روسيا حتى الآن، لكنه سيُظهر المستقبل القريب.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت في وقت سابق اليوم إنها تحدثت مع زيلينسكي حول التطورات التي شهدتها الأيام الماضية والخطوات التالية، موضحة أنها ناقشت مع زيلينسكي الخطوات التالية في الطريق نحو اتفاق سلام تفاوضي وعضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي وكذلك إعادة إعمارها.