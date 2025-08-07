أعلنت الحكومة في غانا أمس (الأربعاء) مقتل 8 أشخاص، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، في حادث تحطم مروحية، بمنطقة أشانتي الجنوبية، وذلك بعد أن أبلغها الجيش الغاني بفقدان الاتصال بمروحية من طراز Z9 كانت في طريقها من العاصمة أكرا إلى أوبواسي، وهي مدينة تعدينية جنوب البلاد.

وأوضحت الحكومة أن 5 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

وأفادت الحكومة أن الطائرة المروحية أقلعت من أكرا في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مدينة أوبواسي شمال غرب العاصمة، إلا أن الاتصال بالرادار انقطع بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأمرت الحكومة الغانية بتنكيس الأعلام حداداً على أرواح الضحايا، كما علّق الرئيس ماهاما جميع أنشطته الرسمية أمس.

وذكرت وسائل إعلام غانية أن من بين القتلى وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد، ومنسق الأمن الوطني وزير الزراعة السابق الحاج محمد منير ليمونا، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي صامويل سارفونغ (حزب الرئيس ماهاما).

وأعرب رئيس ديوان الرئاسة جوليوس ديبراه عن تعازي الحكومة لأسر الضحايا قائلاً: الرئيس والحكومة يتقدمان بأحر التعازي والتضامن مع أسر رفاقنا والجنود الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني، مؤكداً وقوع الحادثة التي وصفها بـ«المأساوية».

وقالت الرئاسة إن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ للتحقيق في أسباب الحادثة وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

وذكرت وزارة الدفاع الغانية أنها باشرت تحقيقاً لتحديد الملابسات الدقيقة للحادثة، موضحة أن قوات الأمن والدفاع المدني في موقع الحادثة لجمع المعلومات.