ظهر فايروس كورونا جديد في الخفافيش، بشمال البرازيل، يشترك في العديد من السمات الرئيسية مع الفايروس الذي تسبب في جائحة «كوفيد-19»، ما أثار مخاوف من احتمال ظهور فايروس جديد قادر على إصابة البشر.

وأُطلق علماء من الولايات المتحدة واليابان على الفايروس اسم (BRZ batCoV)، الذي اكتُشف بعد اصطياد خفافيش من نوع (Pteronotus parnellii) تعيش في شمال البرازيل، وتحليل أمعائها، وأظهرت التحاليل أن الفايروس ينتمي إلى مجموعة فايروسات كورونا بيتا نفسها التي تضم (SARS-CoV-2) وفايروس السارس وفايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

ويبرز الاكتشاف أن (BRZ batCoV) يمتلك موقع انقسام فورين، وهو الجزء الذي يمكّن الفايروس من إصابة البشر، ويختلف عن موقع (SARS-CoV-2) بحمض أميني واحد فقط، ومع ذلك لم تُسجل أي إصابات بشرية بهذا الفايروس حتى الآن.

الخفافيش مستودعات محتملة للفايروسات

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تُظهر كيف يمكن لفايروس كورونا جديد أن يظهر في الطبيعة مع إمكانية انتقاله إلى البشر. وذكروا في ورقتهم البحثية المنشورة كنسخة أولية على منصة (bioRxiv) أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على دور الخفافيش كمستودعات محتملة للفايروسات ذات الصلة بالظهور الحيواني، أي انتقال الفايروس من الحيوانات إلى البشر، مضيفين أن أهمية موقع انقسام الفورين في الفايروس الجديد توفر رؤى مهمة حول الإمكانات التطورية والمخاطر الحيوانية المرتبطة به.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف فايروس كورونا بيتا غير (SARS-CoV-2) لدى خفافيش أمريكا الجنوبية.