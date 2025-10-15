كشفت الشركة السعودية للكهرباء لـ«عكاظ»، أن الحالة المطرية المصحوبة بعواصف شديدة، التي شهدتها قرى الحرّث تسببت في انقطاع الخدمة الكهربائية وتأثر عدد من المشتركين، مؤكدة أن فرقها الفنية المختصة باشرت على الفور معالجة هذه الانقطاعات، إلا أن العواصف المطرية في تلك المواقع أدّت إلى تأخر محدود في معالجة بعض الأعطال؛ بسبب صعوبة وصول الفرق إلى المواقع المتأثرة، وقد تمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بعد تمكن الفرق الفنية من الوصول إليها، جاء ذلك تعقيباً على الخبر المنشور في «عكاظ» أمس الأول (الإثنين) 13 أكتوبر الجاري بعنوان «الأمطار تقطع التيار عن 20 قرية في الحرّث».

وعبّرت «السعودية للكهرباء» عن اعتذارها لعملائها الكرام في القرى المتأثرة عمّا سببه الانقطاع من إزعاج، وتؤكد حرصها المستمر على تعزيز موثوقية الخدمة ورفع كفاءة الشبكة.

وأوضحت الشركة أن تعويض المشتركين يتم بشكل آلي عند وجود حالات مستحقة وفقًا لما نصّ عليه دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية «المعايير المضمونة» الصادر عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

وجددت الشركة التزامها بالاستجابة الفورية لبلاغات العملاء، داعيةً في الوقت نفسه إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) ومنصاتها الإلكترونية لتسهيل الإبلاغ والمتابعة والحصول على مختلف الخدمات.