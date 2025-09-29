محمد بن عبدالعزيز يرعى فعاليات «منتدى فكر» الذي تنظمه جامعة جازان

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم، انطلاق فعاليات «منتدى فكر» الذي نظمته جامعة جازان تحت شعار «الوعي الفكري والتحديات المعاصرة»، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين أهمية المنتدى في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، والتغيرات الفكرية المصاحبة لها، وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق سلامة القيم والمعتقدات، مشيرا إلى دور المؤسسات التربوية وجميع القطاعات في غرس قيم الاعتزاز بالعادات والتقاليد، والفخر بالمنجزات الوطنية.

وأفاد بأن المنتدى يأتي ضمن سعي الجامعة لتأهيل طلبتها ليكونوا أكثر قدرة على امتلاك التفكير السليم، والارتباط الوثيق بوطنهم لمواجهة الأفكار الضالة، ويكونوا قادرين على المضي بالوطن نحو مشارف المجد والتقدم المستمر.

ويشارك في المنتدى عدد من القيادات والمتخصصين، الذين يناقشون جلسات متخصصة حول الوعي الفكري وبناء الفرد والمجتمع، وأثر الإعلام السعودي في تعزيز مفاهيم الوعي الفكري، ودور الخطاب الديني المعتدل في تعزيز الوعي الفكري؛ بهدف نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وقيم التسامح والتعايش، وتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، وتعميق الانتماء الوطني، وإبراز مكانة وجهود وإنجازات المملكة على المستويين المحلي والدولي، ورفع مستوى الوعي الفكري للمجتمع.