بدر الكالوتي، متحدثاً عن النمو الإقليمي والعمليات في بينانس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وتركيا

ـ ما مدى أهمية الثقة عند إطلاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما في أسواق مثل باكستان؟

تُعتبر الثقة من المقومات الأساسية لجميع منتجات بينانس، وتزداد أهميتها عند تقديم منتج مثل «شريعة Earn». فالمستخدمون لا يضعون ثقتهم بنا لإدارة أصولهم فقط، بل يعتمدون علينا أيضاً في احترام القيم الدينية التي يؤمنون بها، وهي مسؤولية نأخذها على محمل الجد. لذلك، تعاونت بينانس مع شركة «أماني للاستشارات»، وهي شركة استشارات معتمدة عالمياً، لضمان توافق المنتج مع المبادئ الإسلامية.

ـ ما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها لنشر الوعي وتثقيف المستخدمين حول الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وليس حول العملات المشفرة فقط؟

تضع بينانس التثقيف ونشر الوعي بالعملات المشفرة على رأس أولوياتها من خلال أدوات مثل «أكاديمية بينانس»، التي تُعد واحدة من المنصات التعليمية المجانية القليلة والشاملة على مستوى العالم في مجال الأصول الرقمية. وينطلق نهجنا في توعية المستخدمين بمنتج «شريعة Earn» من هذا التوجه، حيث أطلقنا سلسلة مخصصة من الدروس والمقالات والإرشادات التي تشرح أساسيات المنتج، وتساعد المستخدمين على التعامل مع المنصة بكل وضوح وثقة.

ـ كيف تطور بينانس منصتها بما يتوافق مع الثقافات المحلية والمعتقدات الدينية والأطر التنظيمية، وهل يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية؟

مع التوسع المستمر، تزداد أهمية مراعاة السمات الخاصة لكل سوق، بما في ذلك الثقافة المحلية والمعتقدات الدينية والأطر التنظيمية. ففي بعض المجتمعات، تُتخذ القرارات المالية ضمن إطار عائلي، بينما ترتبط في مجتمعات أخرى بالاستقلالية والحرية المالية. هذه الفروقات الدقيقة تُشكل أساساً في تصميم منتجاتنا.

من هذا المنطلق، تكتسب الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أهمية خاصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، حيث تؤدي القيم الدينية دوراً رئيسياً في قرارات الادخار والاستثمار وبناء الثروة. وقد أطلقنا منتج «شريعة Earn» ضمن إطار التزامنا الأوسع بتقديم حلول مبتكرة تحترم ثقافة المجتمعات وتنسجم مع قيمها.

ـ كيف يتماشى إطلاق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مهمة بينانس لتعزيز الشمول المالي عالمياً؟

يمثل إطلاق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية بينانس لتعزيز الشمول المالي على مستوى العالم. فرغم أن حجم سوق التمويل الإسلامي يتجاوز 4 تريليونات دولار، لا يزال ملايين المسلمين بعيدين عن المشاركة في حركة التمويل اللامركزي، ليس لغياب الاهتمام، بل نتيجة الغموض المحيط بالامتثال الديني.

من خلال منتج «شريعة Earn» لا نسعى فقط إلى تقديم خيار مالي بديل، بل إلى فتح المجال أمام فئات كانت مستبعدة من هذا القطاع، وتمكين المستخدمين والمطورين والمبتكرين المسلمين من الإسهام في بناء مستقبل ويب 3 والمشاركة في تطويره.

ـ لا يقتصر توفر منتج «شريعة Earn» على باكستان فقط، بل يشمل العديد من الأسواق الإسلامية. ماذا يعكس هذا الانتشار عن التزام بينانس تجاه المستخدمين المسلمين حول العالم؟

يؤكد توفر منتج «شريعة Earn» في عدد من الأسواق الإسلامية التزام بينانس بتمكين الأفراد من الوصول إلى أدوات الحرية المالية دون التخلي عن قيمهم. ونثق بأن الابتكار لا يجب أن يتعارض مع المبادئ الدينية، ولذلك وفرنا منتج «شريعة Earn» في 31 دولة ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، لنوفر للمستخدمين وسيلة آمنة ومتوافقة مع معتقداتهم لاستكشاف عالم العملات المشفرة.