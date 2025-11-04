رأس أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستهل أمير تبوك الاجتماع بسؤال المولى القدير أن يمنّ على البلاد والعباد بالغيث، وقال: إن الجميع يفرح بالأمطار ويبتهلون لله بالشكر ويشعرون بالسعادة. بعد ذلك، استعرض التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية، إضافة إلى تقارير اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، كما اطلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، مستعرضا نسب الإنجاز في مشروعات السدود بالمنطقة البالغ عددها 25 سدا، إذ تم الانتهاء أخيرا من تنفيذ 20 سدا بالمنطقة. ووجه أمير المنطقة بمضاعفة الجهود وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، دعا أمير منطقة تبوك، الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.