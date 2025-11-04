ضمن جهود المملكة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال سلامة الطيران، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التحقيق في الحوادث الجوية، بما يدعم تطوير الممارسات المتقدّمة، ورفع مستويات السلامة في منظومة الطيران، وتحت شعار «تعزيز سلامة الطيران الإقليمي من خلال التعاون»، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من سلطات التحقيق في دول المنطقة، وعددٍ من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة الطيران.. انطلقت (الأحد)، أعمال الملتقى الرابع لمجموعة تحقيقات حوادث الطيران الذي يستضيفه المركز الوطني لسلامة النقل في الرياض خلال الفترة 2 و3 نوفمبر الجاري، ويهدف الملتقى إلى مشاركة أفضل التجارب والممارسات في إدارة توصيات السلامة بين سلطات التحقيق في دول المنطقة، ومناقشة التحديات المتعلقة بمتابعة وتنفيذ توصيات السلامة، وتحويلها إلى إجراءات تصحيحية فعّالة تضمن رفع مستويات السلامة.

ويتناول الملتقى، تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تطوير آليات تبادل المعرفة والدروس المستفادة، بما يسهم في تقليل تكرار الحوادث، واستعراض تجارب الدول في تصنيف التوصيات حسب الأولوية والخطورة وآليات إغلاقها وقياس فعاليتها.

ويسهم المشاركون في الملتقى بدعم تأسيس منصة إقليمية مشتركة لتبادل توصيات السلامة، بما يعزز تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية في مجال سلامة الطيران، ويواكب مستهدفات المملكة في ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً رائداً في تعزيز منظومة سلامة النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل الكابتن طيّ الشمري أن الملتقى؛ يهدف إلى الانتقال من التوصية إلى الفعل، ومن الفعل إلى الأثر على أرض الواقع.

وبيّن أن المشاركين من خبراء دوليين وممثلين عن سلطات التحقيق والجهات المختصة، سيستعرضون أفضل الممارسات والتجارب الدولية في إدارة توصيات السلامة، وربطها بقدرات مؤسسية تُحدث تغييراً حقيقياً في ثقافة التشغيل وأداء السلامة.

وأشار الشمري، إلى أن توصيات السلامة الإرشادية أحد أهم أدوات التطوير والتحسين المستمر، فكل توصية يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً سواءً بتعديل إجراءات طارئة، أو تطوير برامج تدريبية، أو تطوير إجراءات الفحص على ساحة المطار، أو تعزيز آلية الإبلاغ الداخلي عن الحوادث والوقائع، وحين تُنفَّذ هذه التوصيات، فإن أثرها يتجاوز الجهة المعنية، ليُسهم في رفع معايير السلامة على مستوى الإقليم والعالم.